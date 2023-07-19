Курс валют на вечер 19 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке, а в продаже не изменился.

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Валюта Открытие 19 июля Закрытие 19 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 41,00/41,41 41,01/41,41 1/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,30 грн. Евро покупают за 41,10 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,40−41,55 грн.

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