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19 июля 2023, 19:03 Читати українською

В НБУ рассказали о ситуации на валютном рынке

На сегодняшний день ситуация на валютном рынке Украины не вызывает беспокойства. Возможные потери от сокращения экспорта полностью абсорбированы поступлением международной помощи. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью Укринформу.

На сегодняшний день ситуация на валютном рынке Украины не вызывает беспокойства.
Фото: bank.gov.ua

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Отвечая на вопрос, как повлияют перебои в работе «зернового коридора» и запрет агроэкспорта в некоторые соседние страны на объемы валютной выручки и курс, Николайчук отметил, что результаты второго квартала были выше, чем ожидалось.

«Действительно, ситуация во втором квартале была достаточно сложной, как с точки зрения функционирования «зернового коридора», так и снижения наших возможностей экспорта в соседние страны, которые ввели соответствующий запрет. И все же результаты второго квартала превысили наши ожидания.

Мы видим, что те альтернативные маршруты поставок, которые были настроены с начала полномасштабной войны, наш бизнес использовал максимально эффективно. Это позволило компенсировать потери европейских запретов и перебоев с работой «зернового коридора», — сказал он.

По его словам, во втором полугодии, по мнению Николайчука, риски для наращивания экспортной выручки увеличиваются, однако положение дел на валютном рынке не вызывает беспокойства.

«На сегодняшний день ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства. Возможные потери от экспорта полностью абсорбированы поступлениями международной помощи», — заявил замглавы НБУ.

В Нацбанке ожидают, что в ближайшее время удастся минимизировать потери выручки, учитывая более высокую пропускную способность альтернативных каналов экспортных поставок украинской продукции.

«Кроме того, мы ожидаем, что агропродукция, которая не будет вывезена в этом году, экспортируется в 2024 году, что позволит компенсировать потери», — пояснил Николайчук.

Источник: Минфин
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