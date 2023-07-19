Binance провела сжигание токенов BNB на $484 миллиона

Криптобиржа Binance провела двадцать четвертое квартальное сжигание токенов BNB. Платформа вывела из обращения 1,99 млн монет стоимостью свыше $484 млн. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

В 2017 году компания запустила программу сжигания с целью вывести из обращения 100 млн BNB — половину от общей эмиссии. С 2021 года количество удаляемых монет автоматически рассчитывается по формуле Auto-Burn.

Из совокупного объема уничтоженных монет по итогам второго квартала 747,5 BNB пришлись на программу Pioneer Burn. В ее рамках из обращения изымаются токены, доказанно утерянные правомочными владельцами.

В рамках предыдущего раунда в апреле 2023 года Binance сожгла 2,02 млн монет стоимостью свыше $676 млн.

Напомним

По мнению жертв скама PopcornSwap, биржа могла бы с помощью механизма вывода из обращения токенов вернуть им украденные BNB на сумму ~$15 млн.