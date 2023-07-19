За полгода в Украину ввезли рекордное количество электрокаров. Названы самые популярные авто

За полгода в Украину ввезли рекордное количество электрокаров — 12 844 автомобиля. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год, и в полтора раза больше, чем за весь 2021 год, сообщает Опендатабот.

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При этом растет не только количество электроавтомобилей, но и их доля в автоимпорте.

Если еще в 2021 году доля электромобилей достигала всего 1,3%, то уже за пол года 2023 электрокары составили 7,2% от общего количества импортируемых машин.

Важно, что доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввозимых в Украину авто. Так, в 2021 году было зарегистрировано 673 859 транспортных средств, ввезенных из-за границы, в прошлом году — 554 103, а с января по июнь включительно текущего года — 178 075.

Самые популярные электрокары

Самой популярной маркой электрокара в 2023 году у украинцев стал Volkswagen. В троицу также попали Tesla и Nissan.

Что касается конкретных моделей, то третий год самым востребованным остается Nissan Leaf. В топ-3 по популярности попали Volkswagen ID.4 и Tesla Model 3.