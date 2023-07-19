США готовят санкции против Кыргызстана за помощь россии

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Кыргызстана за его роль в поставках подсанкционного оборудования и электроники, поступающей в россию в поддержку ее военных действий в Украине. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Washington Post.

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В администрации Байдена озабочены ролью, которую играет Кыргызстан. Сейчас там размещены многочисленные предприятия, ставшие каналом для западных и азиатских товаров, которые россия не может легально получить в другом месте.

По данным издания, после месяцев безрезультатных визитов американских и европейских дипломатов в столицу Кыргызстана Бишкека администрация Байдена готовит новые экономические меры по давлению на страну с целью прекращения торговли с рф.

Санкции или черный список компаний, обвиненных в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе, сказали два американских чиновника.

«Кыргызстан, хоть и небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно, чтобы создать среду, благоприятную для уклонения от (санкций, — ред.)», — сказал чиновник.

Общедоступные торговые документы показывают масштабы киргизского теневого рынка. Записи показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.

Некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в россию.

Торговые документы также свидетельствуют о высоком уровне координации с москвой в сфере закупок. Записи показывают, что в феврале и марте киргизские компании осуществляли массовые закупки чувствительной электроники — в том числе специализированных полупроводников и усилителей напряжения на сотни тысяч долларов — у китайских и южнокорейских компаний.

Почти такое же количество тех же типов электроники было экспортировано из Кыргызстана в россию за тот же период, свидетельствуют документы.

Российские фирмы, получавшие товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности, сказал американский чиновник.

Очевидная согласованность трансакций с третьими сторонами была расценена как работа российских спецслужб, которые, по словам американских чиновников, теперь непосредственно участвуют в схемах, направленных на обход экономических санкций.