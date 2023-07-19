Товарооборот Украины вырос с начала года на 4%. Куда экспортировали больше всего

За январь-июнь 2023 года товарооборот Украины составил $49,8 млрд, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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Сколько и куда импортировали

В частности, за полгода в Украину импортировали товаров на сумму $30,4 млрд, а экспортировали — на сумму $19,4 млрд.

В то же время облагаемый налогом импорт составил $24,7 млрд, что составляет 81% общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего Украина импортировала товаров из Китая — $4,7 млрд, Польши — $3,2 млрд и Турции — $2,4 млрд.

Сколько и куда экспортировали

При этом экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,7 млрд, Румынию — $1,9 млрд, и Китай — на $1,6 млрд.

В общих объемах ввозимых в январе-июне 2023 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $8,9 млрд;

топливно-энергетические товары — $5,8 млрд;

продукция химической промышленности — $5,5 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары ($11,7 млрд), металлы и изделия из них ($2,1 млрд), а также машины, оборудование и транспорт ($1,6 млрд).