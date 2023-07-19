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19 июля 2023, 13:02 Читати українською

Поставки российской нефти за границу упали до шестимесячного минимума

По итогам последних четырех недель, завершившихся 16 июля, поставки российской сырой нефти морским путем в другие страны сократились до минимума за последние полгода и составили 3,1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию судов.

По итогам последних четырех недель, завершившихся 16 июля, поставки российской сырой нефти морским путем в другие страны сократились до минимума за последние полгода и составили 3,1 млн баррелей в сутки.
Фото: pixabay.com

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Это значение оказалось на 780 тыс. баррелей меньше пиковых весенних показателей, достигнутых по итогам середины апреля и начала мая, и на 270 тыс. баррелей ниже февральского уровня.

Отмечается, что к середине июля значительно просели поставки российского сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, импорт уменьшился до минимального значения с середины января 2023 года. Кроме того, из-за санкций резко сократилось количество покупателей этой продукции в Европе.

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Снижение происходит на фоне намерения российских властей снизить объемы экспорта сырой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в августе 2023 года. При этом в июле местные нефтяные компании уже фактически сократили продажу до требуемых объемов. По итогам третьего квартала РФ собирается снизить экспорт в целом на 2,1 млн тонн.

Источник: Минфин
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