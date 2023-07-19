Экс-директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз был назначен новым членом наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк». Об этом в телеграм-канале написал глава Финкомитета
Финкомитет назначил членом набсовета Укрэксимбанка Александра Бевза
Экс-директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз был назначен новым членом наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк». Об этом в телеграм-канале написал глава Финкомитета
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«Комитетом назначен Бевза Александр Александрович на вакантную должность члена наблюдательного совета АО „Укрэксимбанк“», — сообщил Гетманцев и опубликовал резюме Бевза.
Источник: Минфин
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