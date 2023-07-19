В Австралии аннулировали лицензию местного подразделения FTX: что нового на рынке криптовалют

Криптомемы можно рассматривать как финансовую рекламу — британский регулятор

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) выпустило предлагаемое руководство по финансовому продвижению в социальных сетях, которое нацелено на рекламные мемы и финансовых влиятельных лиц, так называемых «финфлюенсеров».

«Слишком многим людям в Великобритании показывают финансовые рекламные акции из неподходящих источников. Мы будем наращивать нашу работу по искоренению незаконной финансовой рекламы, особенно в социальных сетях», — говорится в сообщении FCA.

FCA заявило, что видело мемы от криптофирм, распространяемые в сети, которые многие не понимают, что они подпадают под действие его правил продвижения.

В предложении говорится, что рекламные мемы особенно распространены в крипто-секторе, и добавлено, что любой тип связи может рассматриваться как финансовая реклама.

FCA считает криптовалюту инвестицией с высоким риском. Ее можно рекламировать для розничных инвесторов в целом, но существуют такие требования, как включение предупреждений о рисках и запрет на стимулирование инвестиций.

Финансовый регулятор Австралии аннулировал лицензию местного подразделения FTX

19 июля Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) окончательно аннулировала финансовую лицензию FTX Australia, местной дочерней компании обанкротившейся криптобиржи.

При этом FTX Australia по-прежнему будет разрешено предоставлять ограниченные финансовые услуги, пока она завершает свои сделки с клиентами до 12 июля следующего года.

До этого времени FTX Australia все равно будет обязана принять меры по выплате компенсаций клиентам, заявил регулятор. У FTX Australia было около 30 000 розничных клиентов, и она обслуживала 132 местные компании.

В ноябре 2022 года ASIC приостановила действие лицензии FTX Australia на австралийские финансовые услуги (AFS), которая позволяла ей создавать производные инструменты и валютные контракты для местных клиентов.

Приостановка была произведена всего через несколько дней после того, как базирующаяся на Багамах FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября 2022 года.

Глава SEC Гэри Генслер отчасти согласился с решением суда по делу Ripple

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что ведомство «разочаровано» решением суда по делу Ripple в отношении розничных инвесторов, но «довольно» вердиктом касательно институциональных продаж.

На вопрос о подготовке новых правил для криптоиндустрии Генслер ответил, что еще «слишком рано», сославшись на продолжающийся судебный процесс. Однако он напомнил об уже существующих нормах для бирж ценных бумаг.

Главу SEC также спросили, почему ведомство предпочитает принудительное регулирование вместо разработки конкретных законов для рынка цифровых активов. В ответ Генслер заявил, что Комиссия все же создала «некоторые правила», включая «комментарии и рекомендации».

SEC подала иск против Ripple в 2020 году, обвинив компанию в распространении незарегистрированных ценных бумаг в виде нативных токенов платформы.

13 июля 2023 года судья Аналиса Торрес постановила, что продажи и прочие распределения XRP не представляют собой предложение и реализацию инвестиционных контрактов.

Однако покупка монет на сумму более $700 млн крупными игроками все же нарушала законы США. Торрес удовлетворила ходатайство SEC о вынесении решения по этому вопросу в порядке упрощенного производства.

Теперь главу Ripple Брэда Гарлингхауса и исполнительного директора Криса Ларсена ждет суд присяжных. Он решит, несут ли топ-менеджеры ответственность за незаконную продажу токенов институционалам.

Павел Дуров признался, что владеет биткоинами и токенами Toncoin

Глава Telegram Павел Дуров сообщил, что держит некоторое количество биткоинов и «немного» Toncoin. На фоне заявления цена токена выросла на несколько процентов.

Также Дуров признался, что выкупил примерно четверть недавно выпущенных облигаций Telegram на $270 млн — «в дополнение к десяткам миллионов», которые он потратил за последние 10 лет на поддержание работоспособности мессенджера.

«Некоторые люди высказали мнение, что лучше бы я купил дом или самолет. Но я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, без „владения“ чем-либо (ну, кроме Telegram, небольшого количества биткоинов и Toncoin)», — написал предприниматель.

Он также добавил, что каждый день аудитория мессенджера пополняется 2,5 млн новых пользователей. Общее число последних превысило 800 млн.