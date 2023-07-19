Празднуйте день рождения Академии Минфин и получите скидки на качественное финансовое образование

Академия Минфин готовится отметить свой День рождения — это особый день, когда мы отмечаем нашу миссию предоставлять качественное финансовое образование и помогать развивать навыки управления инвестициями.

Присоединяйтесь к празднованию вместе с нами и получите свой приз в «Колесе подарков»!

Что предлагает Академия Минфина

Академия Минфин предлагает широкий спектр курсов, которые помогут вам овладеть навыками управления личными финансами, понять сложность инвестиционных инструментов и обеспечить ваш финансовый успех.

Вы можете получить скидки на самые популярные курсы Академии Минфин, которые помогут вам понять сложность финансового мира и улучшить ваши инвестиционные навыки.

Кроме того, среди подарков есть возможность получить бесплатный доступ к некоторым из наших самых популярных курсов, таких как «Инвестирование в ОВГЗ», «Финансовый трамплин» или «Антикризисные инвестиции».

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