Академия Минфин готовится отметить свой День рождения — это особый день, когда мы отмечаем нашу миссию предоставлять качественное финансовое образование и помогать развивать навыки управления инвестициями.
Празднуйте день рождения Академии Минфин и получите скидки на качественное финансовое образование
Присоединяйтесь к празднованию вместе с нами и получите свой приз в «Колесе подарков»!
Что предлагает Академия Минфина
Академия Минфин предлагает широкий спектр курсов, которые помогут вам овладеть навыками управления личными финансами, понять сложность инвестиционных инструментов и обеспечить ваш финансовый успех.
Вы можете получить скидки на самые популярные курсы Академии Минфин, которые помогут вам понять сложность финансового мира и улучшить ваши инвестиционные навыки.
Кроме того, среди подарков есть возможность получить бесплатный доступ к некоторым из наших самых популярных курсов, таких как «Инвестирование в ОВГЗ», «Финансовый трамплин» или «Антикризисные инвестиции».
Просто нажмите кнопку ниже и начните крутить колесо, чтобы узнать, какой подарок ждет именно вас!
ЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ КОЛЕСО
Не упустите эту возможность получить ценные призы и развить свои финансовые навыки. Предложение действует только до 31 июля!
Если возникли какие-либо трудности, наш отдел заботы всегда готов вам помочь. Свяжитесь с нами и начните инвестировать в знания уже сегодня!
Комментарии - 1
Perez de Cuellar или Alex2006 ?!