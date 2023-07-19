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19 июля 2023, 10:45 Читати українською

Празднуйте день рождения Академии Минфин и получите скидки на качественное финансовое образование

Академия Минфин готовится отметить свой День рождения — это особый день, когда мы отмечаем нашу миссию предоставлять качественное финансовое образование и помогать развивать навыки управления инвестициями.

Академия Минфин готовится отметить свой День рождения — это особый день, когда мы отмечаем нашу миссию предоставлять качественное финансовое образование и помогать развивать навыки управления инвестициями.

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Что предлагает Академия Минфина

Академия Минфин предлагает широкий спектр курсов, которые помогут вам овладеть навыками управления личными финансами, понять сложность инвестиционных инструментов и обеспечить ваш финансовый успех.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
19 июля 2023, 13:23
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А кто преподаёт в Академии Минфина:

Perez de Cuellar или Alex2006 ?!

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