S&P 500 и Nasdaq на максимумах 2023 года, а акции Microsoft достигли рекорда: что нужно знать утром

Американские индексы выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 1,1%.

Поддержку фондовому рынку США оказали вчерашний рост акций американских банков после публикации сильных квартальных отчетов, а также продолжающееся ралли технологических компаний во главе с Microsoft.

Благодаря текущему оптимизму на американском рынке акций индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись во вторник на своих годовых максимумах, а Dow Jones отметил 7-дневную серию роста, замечает Seeking Alpha.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei вырос на 0,9%, сингапурский STI прибавил 0,3%, южнокорейский Kospi упал на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1,2% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой на фоне опасений относительно будущего экономического роста Китая.

Акции Microsoft достигли нового исторического максимума

Во вторник бумаги Microsoft выросли на 4%, закрывшись на отметке $359,49. Это произошло после того, как компания объявила цены на свою новую подписку на службу искусственного интеллекта (ИИ).

Служба подписки Microsoft Copilot будет стоить $30 в месяц и может увеличить ежемесячные цены для корпоративных клиентов, пользующихся Microsoft Office 365, на 83%, что принесет дополнительный доход компании, считают эксперты.

Copilot дополнит технологиями ИИ популярные продукты Microsoft Office 365, такие, как Word, Excel и Teams.

Ранее, в начале этого года, Microsoft приобрела 49% акций OpenAI (разработчик чат-бота Chat GPT) за $10 млрд. С тех пор компания интегрировала возможности искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing, а недавний запуск Copilot для Office 365 продолжает тенденцию интеграции технологий ИИ в сервисы компании.

С начала года капитализация Microsoft выросла примерно на 50%.

К концу 2023 года S&P 500 вырастет до 4 700 пунктов

К такому мнению пришли эксперты из Credit Suisse, недавно повысив целевое значение по индексу на конец года с 4 050 до 4 700.

Эксперты из швейцарского банка ссылаются на снижение рисков возможного начала рецессии в США, а также ожидают более сильные финансовые результаты крупнейших американских технологических компаний в 2023 и 2024 годы.

Базовый сценарий Credit Suisse на этот год предполагает, что США избежит рецессии, инфляция сохранится вблизи текущих уровней, а денежно-кредитная политика продолжит постепенно ужесточаться.

S&P 500 в настоящее время находится на уровне 4 555 пунктов, продемонстрировав рост примерно на 18% за год. Целевые уровни Credit Suisse по индексу на конец этого года предполагают рост S&P 500 еще на 3%.