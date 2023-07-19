S&P 500 и Nasdaq на максимумах 2023 года, а акции Microsoft достигли рекорда: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июля 2023, 10:23 Читати українською

S&P 500 и Nasdaq на максимумах 2023 года, а акции Microsoft достигли рекорда: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы выросли во вторник

S&P 500 прибавил 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 1,1%.

Поддержку фондовому рынку США оказали вчерашний рост акций американских банков после публикации сильных квартальных отчетов, а также продолжающееся ралли технологических компаний во главе с Microsoft.

Благодаря текущему оптимизму на американском рынке акций индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись во вторник на своих годовых максимумах, а Dow Jones отметил 7-дневную серию роста, замечает Seeking Alpha.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei вырос на 0,9%, сингапурский STI прибавил 0,3%, южнокорейский Kospi упал на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1,2% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой на фоне опасений относительно будущего экономического роста Китая.

Акции Microsoft достигли нового исторического максимума

Во вторник бумаги Microsoft выросли на 4%, закрывшись на отметке $359,49. Это произошло после того, как компания объявила цены на свою новую подписку на службу искусственного интеллекта (ИИ).

Служба подписки Microsoft Copilot будет стоить $30 в месяц и может увеличить ежемесячные цены для корпоративных клиентов, пользующихся Microsoft Office 365, на 83%, что принесет дополнительный доход компании, считают эксперты.

Copilot дополнит технологиями ИИ популярные продукты Microsoft Office 365, такие, как Word, Excel и Teams.

Ранее, в начале этого года, Microsoft приобрела 49% акций OpenAI (разработчик чат-бота Chat GPT) за $10 млрд. С тех пор компания интегрировала возможности искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing, а недавний запуск Copilot для Office 365 продолжает тенденцию интеграции технологий ИИ в сервисы компании.

С начала года капитализация Microsoft выросла примерно на 50%.

К концу 2023 года S&P 500 вырастет до 4 700 пунктов

К такому мнению пришли эксперты из Credit Suisse, недавно повысив целевое значение по индексу на конец года с 4 050 до 4 700.

Эксперты из швейцарского банка ссылаются на снижение рисков возможного начала рецессии в США, а также ожидают более сильные финансовые результаты крупнейших американских технологических компаний в 2023 и 2024 годы.

Базовый сценарий Credit Suisse на этот год предполагает, что США избежит рецессии, инфляция сохранится вблизи текущих уровней, а денежно-кредитная политика продолжит постепенно ужесточаться.

S&P 500 в настоящее время находится на уровне 4 555 пунктов, продемонстрировав рост примерно на 18% за год. Целевые уровни Credit Suisse по индексу на конец этого года предполагают рост S&P 500 еще на 3%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами