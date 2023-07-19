Украина получила более $22 млрд через механизм Всемирного банка с начала полномасштабной войны

Всемирный банк мобилизовал финансовые ресурсы от наших партнеров на сумму $34 млрд, из которых уже более $22 млрд поступило в госбюджет Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

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Ключевой партнер

Министр финансов отметил, что Всемирный банк является ключевым партнером Украины по поддержке макрофинансовой стабильности страны и реализации быстрого восстановления.

«Предоставленное финансирование включает в себя как собственные средства Всемирного банка, так и средства доноров, поступающих в госбюджет через трастовые фонды Банка. Благодаря указанному финансированию, Правительство Украины может и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать первоочередные расходы госбюджета», — отметил Сергей Марченко.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов в рамках инициативы Всемирного банка — Фонда URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund).

Проекты будут внедряться в процессе восстановления Украины и будут направлены на реконструкцию транспортной инфраструктуры — проект «RELINK», электроэнергетического сектора — проект «Re-Power», поддержку системы здравоохранения — проект «Heal Ukraine», восстановление разрушенного жилья граждан в результате боевых действий — проект «HOPE», а также другие проекты, которые находятся на этапе подготовки и имплементации.

Министр финансов Украины сообщил представителям Всемирного банка, что по всем финансовым обязательствам партнеров на восстановление Украины $3,87 млрд отвечают потребностям быстрого восстановления, оцениваемого в $14,1 млрд на 2023 год.