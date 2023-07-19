За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 239480 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов, 4 танка, 6 ракет и 11 БПЛА. Потери врага за 18 июля
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Потери врага
- личного состава — около 239 480 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 4123 (+4) ед,
- боевых бронированных машин 8059 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4573 (+31) ед,
- РСЗО — 689 (+0) ед,
- средства ПВО — 430 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46),
- крылатые ракеты — 1279 (+6),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19) ед,
- специальная техника / special equipment — 683 (+6).
Источник: Минфин
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