Валюта Зимбабве за один месяц выросла более чем на 40% к доллару

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 июля 2023, 13:42 Читати українською

Валюта Зимбабве за один месяц выросла более чем на 40% к доллару

Зимбабвийский доллар (ZWL) за один месяц вырос более чем на 40% к доллару США, пишет Bloomberg. Валюта восстановила почти половину своей стоимости по отношению к доллару США после падения на 90% в этом году, подсчитало агентство.

Зимбабвийский доллар (ZWL) за один месяц вырос более чем на 40% к доллару США, пишет Bloomberg.
Фото: depositphotos.com

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Доллар Зимбабве

Доллар Зимбабве обогнал в росте валюту Сьерра-Леоне (рост на 13,3% за месяц), албанский лек (+9,5%), норвежскую (+4,8%) и исландскую (+4,4%) кроны. По данным агентства, на этой неделе валюта страны официально торговалась на уровне 4876 зимбабвийских долларов за доллар США.

Напомним

Зимбабвийский доллар был возвращен в обращение в 2019 году. До этого на протяжении десяти лет в денежном обороте использовались иностранные банкноты, так как в 2009 году зимбабвийский доллар, стоимость которого упала практически до нуля, был изъят из обращения.

Последний год инфляция в Зимбабве превышала 70%, а процентные ставки были повышены до 200%, самого высокого уровня в мире. В феврале Резервный банк Зимбабве снизил ставку до 150% годовых.

В мае обменный курс доллара США на внебиржевом рынке взлетел до 10 тыс. зимбабвийских долларов за американский доллар.

В начале июня власти Зимбабве смягчили контроль над обменным курсом национальной валюты по отношению к доллару США, а также внесли изменения в налоговую систему. В результате на потребительском рынке произошел резкий подъем цен. В июне инфляция в стране ускорилась до 175,8% по сравнению с 86,5% в мае.

Однако за последний месяц зимбабвийский доллар окреп к доллару США на 41,8%.

Первоначально банки понесли убытки из-за резкого изменения курса, но сейчас они приспосабливаются к новой реальности более сильной внутренней валюты, рассказал президент Ассоциации банкиров Зимбабве Лоуренс Ньязема.

По ее словам, ассоциация считает, что справедливая стоимость доллара США составляет около 5 тыс. зимбабвийских долларов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Abramon, STV и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами