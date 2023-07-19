Валюта Зимбабве за один месяц выросла более чем на 40% к доллару

Зимбабвийский доллар (ZWL) за один месяц вырос более чем на 40% к доллару США, пишет Bloomberg. Валюта восстановила почти половину своей стоимости по отношению к доллару США после падения на 90% в этом году, подсчитало агентство.

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Доллар Зимбабве Доллар Зимбабве обогнал в росте валюту Сьерра-Леоне (рост на 13,3% за месяц), албанский лек (+9,5%), норвежскую (+4,8%) и исландскую (+4,4%) кроны. По данным агентства, на этой неделе валюта страны официально торговалась на уровне 4876 зимбабвийских долларов за доллар США.

Напомним Зимбабвийский доллар был возвращен в обращение в 2019 году. До этого на протяжении десяти лет в денежном обороте использовались иностранные банкноты, так как в 2009 году зимбабвийский доллар, стоимость которого упала практически до нуля, был изъят из обращения.

Последний год инфляция в Зимбабве превышала 70%, а процентные ставки были повышены до 200%, самого высокого уровня в мире. В феврале Резервный банк Зимбабве снизил ставку до 150% годовых.

В мае обменный курс доллара США на внебиржевом рынке взлетел до 10 тыс. зимбабвийских долларов за американский доллар. В начале июня власти Зимбабве смягчили контроль над обменным курсом национальной валюты по отношению к доллару США, а также внесли изменения в налоговую систему. В результате на потребительском рынке произошел резкий подъем цен. В июне инфляция в стране ускорилась до 175,8% по сравнению с 86,5% в мае.