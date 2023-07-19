«НоваПэй Кредит» осуществит два выпуска облигаций на 200 миллионов

Кредитное учреждение ООО «НоваПей Кредит », входящее в небанковскую финансовую группу NovaPay, решило осуществить второй и третий выпуски процентных облигаций — серий «B» и «C» — по 100 млн грн каждый. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление компании.

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Что известно

Как отмечается в сообщениях компаний, соответствующее решение собрание акционеров приняло соответственно 15 и 26 июня этого года.

«НоваПей Кредит» уточняет, что, как и дебютный выпуск облигаций серии «А», второй и третий выпуски будут публичными, а размещать их компания планирует самостоятельно.

Отмечается, что 20% привлеченных средств планируется направить на кредитование юридических лиц, а 80% — физических.

Информация о других параметрах эмиссии отсутствует.

Напомним

«НоваПэй Кредит» во втором квартале разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 100 млн. грн. Облигации выпущены с одним купоном, который выплачивается одновременно с погашением — с 14 по 20 апреля 2026 года, номинальная доходность — 20% годовых.

Согласно прогнозам в проспекте эмиссии, компания в 2023 году планирует получить 27,06 млн грн чистой прибыли, в 2024 году — 242,23 млн грн, в 2025-м — 411,66 млн грн.

Как отмечалось в проспекте, в прошлом году выручка компании уменьшилась на 40,6% — до 29,89 млн грн, в основном из-за введенных в начале войны кредитных каникул, а чистый убыток составил 2,15 млн грн против чистой прибыли 24,40 млн грн годом раньше.