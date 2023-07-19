19 июля европейская валюта подорожала на 7 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 41,15 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 7 копеек. Курс НБУ
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Валютный рынок
18 июля НБУ установил официальный курс на уровне 41,08 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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