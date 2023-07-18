Финская фармкомпания Orion Pharma прекратила деятельность в России

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma заявила о прекращении работы в России. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года.

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В отчете говорится, что снижение операционной прибыли компании на 33,5% год к году, до 102 млн евро, было обусловлено несколькими причинами, в том числе разовыми, такими как прекращение деятельности в России.

По данным Orion Pharma, выход из России привел к снижению прибыли производителя в январе-июне 2023 года на 25 млн. евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Раньше Orion Pharma, которая, в частности, производит включенный в перечень жизненно важных лекарств «Метипред», официально не заявляла об уходе с российского рынка. В отчете также речь не идет о том, что компания остановила поставки в Россию. Однако там отмечено, что в 2023 году «оборот Orion в России будет существенно ниже, чем в 2022 году», — пишет Forbes Russia.

Orion Pharma работала в России 15 лет.

Осенью 2022 года компания приступила к ликвидации российского офиса.