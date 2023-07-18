Европейская Комиссия впервые включила Украину в регулярные экономические прогнозы в Spring 2023 Economic Forecast. Об этом сообщает глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Украину впервые включили в европейский обзор Spring 2023 Economic Forecast. Основные прогнозы
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Прогноз по экономике Украины
В обзоре ЕС приведен прогноз состояния экономики в ближайшие два года:
- ВВП: 2023 год — +0,6%, 2024 год — +4,0%;
- экспорт товаров и услуг: 2023 год — +1,5%, 2024 год — +5,3%;
- импорт товаров и услуг: 2023 год — +3,0%, 2024 год — +6,2%.
Ключевые моменты обзора
По сравнению со средним показателем по ЕС украинская экономика менее диверсифицирована и с большой долей государства в экономике.
Большая часть добавленной стоимости создается в:
- сельском хозяйстве (12%, в среднем по ЕС — 1,3%),
- низкотехнологичном производстве (12%),
- горнодобывающей промышленности (8%).
Украина имеет низкий рейтинг в Индексе глобальной конкурентоспособности (84 место по сравнению с 51−62 местами для трех стран-членов ЕС с самыми плохими показателями).
Рабочая сила в целом отлично образована, но рынок труда характеризуется значимой неформальной занятостью.
Несмотря на войну, экономика оказалась стабильной.
Большая, чем ожидалось, устойчивость критической энергетической инфраструктуры и инициативы солидарности в поддержку финансовой помощи, как ожидается, будут способствовать всеобщей стабилизации экономики в 2023 году.
В 2023 году правительство планирует фискальный дефицит (без грантов) в размере 28,2% ВВП, что приведет к прогнозируемому государственному долгу на уровне 81,5% ВВП.
Ожидается, что безработица останется на уровне около 15% в 2023 и снизится в 2024 по мере оживления деятельности по восстановлению.
Прогнозируется, что счет текущих операций будет положительным на уровне 1,7% ВВП в 2023 году, а затем вернется к небольшому дефициту в 2024 году. Однако прогноз чрезвычайно неопределен и критически зависит от развития войны.
Уменьшение роли государства в экономике, решение эндемической проблемы коррупции, повышение эффективности судебной системы и укрепление защиты прав собственности являются одними из основных вызовов, которые могут, если их успешно решить, модернизировать экономику.
Гарантии безопасности и улучшенная бизнес-среда, благоприятная для конкуренции, являются предпосылками для того, чтобы сделать Украину привлекательной для иностранных частных инвесторов и, наконец, для долгосрочной устойчивости усилий по восстановлению.
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