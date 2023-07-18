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18 июля 2023, 19:42 Читати українською

Украину впервые включили в европейский обзор Spring 2023 Economic Forecast. Основные прогнозы

Европейская Комиссия впервые включила Украину в регулярные экономические прогнозы в Spring 2023 Economic Forecast. Об этом сообщает глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Европейская Комиссия впервые включила Украину в регулярные экономические прогнозы в Spring 2023 Economic Forecast.
Фото: fibre2fashion.com

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Прогноз по экономике Украины

В обзоре ЕС приведен прогноз состояния экономики в ближайшие два года:

  • ВВП: 2023 год — +0,6%, 2024 год — +4,0%;
  • экспорт товаров и услуг: 2023 год — +1,5%, 2024 год — +5,3%;
  • импорт товаров и услуг: 2023 год — +3,0%, 2024 год — +6,2%.

Ключевые моменты обзора

По сравнению со средним показателем по ЕС украинская экономика менее диверсифицирована и с большой долей государства в экономике.

Большая часть добавленной стоимости создается в:

  • сельском хозяйстве (12%, в среднем по ЕС — 1,3%),
  • низкотехнологичном производстве (12%),
  • горнодобывающей промышленности (8%).

Украина имеет низкий рейтинг в Индексе глобальной конкурентоспособности (84 место по сравнению с 51−62 местами для трех стран-членов ЕС с самыми плохими показателями).

Рабочая сила в целом отлично образована, но рынок труда характеризуется значимой неформальной занятостью.

Несмотря на войну, экономика оказалась стабильной.

Большая, чем ожидалось, устойчивость критической энергетической инфраструктуры и инициативы солидарности в поддержку финансовой помощи, как ожидается, будут способствовать всеобщей стабилизации экономики в 2023 году.

В 2023 году правительство планирует фискальный дефицит (без грантов) в размере 28,2% ВВП, что приведет к прогнозируемому государственному долгу на уровне 81,5% ВВП.

Ожидается, что безработица останется на уровне около 15% в 2023 и снизится в 2024 по мере оживления деятельности по восстановлению.

Прогнозируется, что счет текущих операций будет положительным на уровне 1,7% ВВП в 2023 году, а затем вернется к небольшому дефициту в 2024 году. Однако прогноз чрезвычайно неопределен и критически зависит от развития войны.

Уменьшение роли государства в экономике, решение эндемической проблемы коррупции, повышение эффективности судебной системы и укрепление защиты прав собственности являются одними из основных вызовов, которые могут, если их успешно решить, модернизировать экономику.

Гарантии безопасности и улучшенная бизнес-среда, благоприятная для конкуренции, являются предпосылками для того, чтобы сделать Украину привлекательной для иностранных частных инвесторов и, наконец, для долгосрочной устойчивости усилий по восстановлению.

Источник: Минфин
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