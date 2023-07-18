К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
|
Открытие 18 июля
|
Закрытие 18 июля
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
41,16/41,56
|
41,06/41,45
|
10/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,39−41,60 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 37 незарегистрированных посетителей.
Комментарии