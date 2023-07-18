Курс валют на вечер 18 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 18 июля Закрытие 18 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 41,16/41,56 41,06/41,45 10/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,39−41,60 грн.

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