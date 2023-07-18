UPC: Оплата в POS-терминалах остается популярнейшим видом безналичных платежей

За шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество транзакций по картам клиентов UPC увеличилось на 6,5%, а денежные объемы увеличились на 13,9%. Об этом говорится в исследовании компании.

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Оплаты в POS-терминалах

Оплата в POS-терминалах остается популярнейшим видом безналичных платежей, при этом средняя сумма чека за год увеличилась на 15% до 554 грн. Общее количество покупок увеличилось на 11,6%, но расходы держателей карт выросли на 28,6%. Этому способствовало всеобщее ростом цен и увеличением денежной массы.

Снятие наличных

Количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось на 26,2%. Объемы АТМ-транзакций за год увеличились на 6,1%. Клиенты банков реже снимали наличные в банкоматах — в среднем раз в месяц, но суммы снятия значительно увеличились, прибавив 44% (3937 грн на транзакцию). Это может быть обусловлено изменениями в модели поведения клиентов, в том числе вследствие блекаутов — наличные деньги снимают «про запас».

Расчеты в Интернете

Количество оплат в Интернете увеличилось на 5,8%, а их объемы на 18,1%. Средняя сумма сделки равнялась 1 613 грн, что на 11,6% больше, чем в прошлом году.

За что платили в Интернете

Больше всего держатели карт потратили на коммунальные услуги, видеоигры, пополняли мобильные телефоны, покупали продукты, оплачивали логистические услуги, билеты (авиа, железнодорожные). Значительно меньше по сравнению с 2022 годом тратили на рекламные услуги (-85%) и на автозаправочных станциях (-51%).

Переводы с карты на карту

Сервис p2p-переводов продемонстрировал наибольший рост в первом полугодии 2023 года. Ведь количество таких переводов увеличилось на 21,5%, однако денежные объемы прибавили только 14,5%. Средняя сумма сделки равнялась 2 303 грн. Такая тенденция наблюдается за все время полномасштабного вторжения в Украину. Заметим, что для платежного сервиса является нормой понижения среднего чека по мере роста его популярности. Также повлияла ситуация с волонтерством и разным собранием в помощь.

«За полугодие 2023 года отмечается незначительное увеличение активности держателей карт, объемы сделок также демонстрируют рост под влиянием инфляции и увеличения денежной массы. Сейчас украинцы больше переводят и тратят на товары и услуги, чем год назад, но гораздо реже посещают АТМ», — отметил Антон Романчук, CEO UPC.