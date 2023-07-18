Фонд гарантирования продает активы банков-банкротов на 18,2 миллиарда гривен

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Какие активы будет продавать фонд

«В течение текущей недели (17−21 июля 2023) запланирована продажа активов 7 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 18 201,1 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 17 427,8 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 711,3 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 62,0 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться со стартовой ценой 0,02 млн грн.

Напомним

За январь-июнь 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3,1 млрд грн.