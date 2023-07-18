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18 июля 2023, 13:58 Читати українською

Первый iPhone продали на аукционе за рекордные $190 000

Коллекционер отдал рекордные $190 372,80 за оригинальный iPhone на 4 ГБ. При этом аукционный дом LCG Auctions рассчитывал выторговать за лот от $50 000 до $100 000. Об этом сообщает Ars Technica.

Коллекционер отдал рекордные $190 372,80 за оригинальный iPhone на 4 ГБ.
Фото: скриншот с видео

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К этому моменту самая высокая цена, за которую когда-либо покупали первый iPhone, составляла $63 356,40.

Продажа реализована через LCG Auctions и начальная стоимость модели составляла $499 — то есть окончательная цена была на 38 050,83% дороже. После 28 ставок точная финальная цена составила $158644 + административные расходы.

На странице аукциона отмечается, что iPhone первого поколения с 4 ГБ флэш-памяти — это «Святой Грааль» для коллекционеров, поскольку Apple прекратила его производство уже через два месяца после выпуска.

Кроме того, телефон поступит в заводской упаковке, он никогда не активировался и находится в «исключительном состоянии». iPhone имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей и 2-мегапиксельную камеру.

По словам LCG Auctions, предыдущий владелец, «был в составе начальной команды инженеров Apple», что повысило ценность этого iPhone.

Другой iPhone первого поколения с 8 ГБ памяти также был продан во время этого аукциона по более низкой, но все еще потрясающей цене — $53 725,20.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Osmiy Osmiy
Osmiy Osmiy
18 июля 2023, 14:09
#
Кроме того, телефон поступит в заводскую упаковку — перевод через гугл транслейт
+
0
locustsucol
locustsucol
18 июля 2023, 16:45
#
Читайте оригінал українською.
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