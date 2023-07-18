Приватбанк и ZEN.COM запустили бесплатные переводы в Украину

Приватбанк и компания ZEN.COM с 18 июля 2023 года запустили сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN Приватбанка. Об этом сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

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Что это значит

Благодаря инновационным решениям и партнерству с ведущими операторами европейского рынка, до 18 октября 2023 пополнить собственную карточку, поддержать родных или задонатить на ВСУ можно без комиссии.

Как бесплатно отправить средства

Загрузить приложение ZEN.COM (https://www.zen.com/ru/personal/privatmoney/) и зарегистрироваться,

Выбрать валюту, которую хотите перевести (EUR или USD),

Выбрать способ перевода и ввести номер карты или IBAN-счета получателя,

Проверить, чтобы в разделе «Тип перевода» был указан PrivatMoney и подтвердить перевод.

Напомним

В июне европейский финансовый сервис ZEN.COM стал партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney. ZEN.COM — универсальное мобильное приложение.

После быстрой регистрации появляется один мультивалютный счет с виртуальной картой. С июля 2023 регистрация в приложении ZEN.COM открыта для всех граждан Украины.