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18 июля 2023, 13:17 Читати українською

«СЕТАМ» заработало для государства и продавцов за полгода 753 миллиона

Государственным предприятием «СЕТАМ» на электронном аукционе OpenMarket было реализовано имущества на 753,3 млн грн в первом полугодии 2023 года. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Государственным предприятием «СЕТАМ» на электронном аукционе OpenMarket было реализовано имущества на 753,3 млн грн в первом полугодии 2023 года.

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С начала года через систему было проведено 2 074 успешных аукциона. Благодаря конкуренции на торгах наши продавцы дополнительно получили более 76,6 млн грн.

Арестованное имущество было реализовано на 610,4 млн грн, а в рамках добровольной продажи (преимущественно продажа банковского имущества) на 142,9 млн грн.

«За эти полгода мы реализовали множество лотов, среди которых административно-складской комплекс в Киевской области, права требования по проблемным кредитам от Сбербанка, судно VASYL FRANKO, офисные и коммерческие помещения и даже бар-ресторан в виде корабля. Также мы успешно реализовали права на размещение временных построек в парке им. М. Чекмана, г. Хмельницкий. Приглашаю и других продавцов обращаться к нам и следовать такому примеру эффективного сотрудничества», — подчеркнул гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.


Источник: Минфин
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