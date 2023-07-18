«СЕТАМ» заработало для государства и продавцов за полгода 753 миллиона

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С начала года через систему было проведено 2 074 успешных аукциона. Благодаря конкуренции на торгах наши продавцы дополнительно получили более 76,6 млн грн.



Арестованное имущество было реализовано на 610,4 млн грн, а в рамках добровольной продажи (преимущественно продажа банковского имущества) на 142,9 млн грн.



«За эти полгода мы реализовали множество лотов, среди которых административно-складской комплекс в Киевской области, права требования по проблемным кредитам от Сбербанка, судно VASYL FRANKO, офисные и коммерческие помещения и даже бар-ресторан в виде корабля. Также мы успешно реализовали права на размещение временных построек в парке им. М. Чекмана, г. Хмельницкий. Приглашаю и других продавцов обращаться к нам и следовать такому примеру эффективного сотрудничества», — подчеркнул гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.



