Binance добавила поддержку сети Lightning Network биткоина: что нового на рынке криптовалют

Coinbase приостановит работу стейкинга в четырех штатах США

Криптовалютная биржа Coinbase сообщила клиентам из Калифорнии, Нью-Джерси, Южной Каролины и Висконсина о приостановке сервиса стейкинга в связи с требованиями местных регуляторов.

Пользователи лишились возможности депонировать дополнительные активы в рамках этой услуги. На уже размещенные средства решение не повлияет.

Платформа пообещала предоставить больше информации касательно ожидаемых изменений в ближайшие недели в справочных центрах штатов.

В других регионах США сервис работает без изменений.

Австралийский банк NAB запретил клиентам вносить депозиты на криптобиржи

Австралийская банковская группа National Australia Bank (NAB) запретила клиентам совершать платежи на криптовалютные биржи и платформы.

Руководитель отдела групповых расследований и мошенничества NAB Крис Шихан сообщил, что основная причина блокировки доступа к платформам цифровых активов — опасения по поводу мошенничества.

Топ-менеджер не уточнил, на какие торговые площадки распространяется блокировка, однако назвал операции с криптоактивами опасными.

По данным NAB, в прошлом году потери австралийцев от криптовалютных мошенников составили 221 млн австралийских долларов (около $151 млн).

Банк также сослался на данные австралийской организации, расследующей финансовые преступления: за последние 30 дней почти 50% случаев мошенничества были связаны с криптовалютами.

«Мы все чаще наблюдаем, как международные преступные группировки используют криптоплатформы для быстрого перемещения украденных средств за границу», — заявил топ-менеджер NAB.

Binance добавила поддержку сети Lightning Network биткоина

Команда криптобиржи Binance завершила внедрение сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) для ввода и вывода средств.

Теперь при депозитах пользователи могут выбрать LN в качестве опции. Среди других вариантов для внесения или снятия первой криптовалюты: BNB Smart Chain (BEP-20), BNB Beacon Chain (BEP2), SEGWITBTC (SegWit) и Ethereum (ERC-20).

Кроме Binance сеть микроплатежей уже внедрили Bitfinex, Kraken, River Financial, OKX и CoinCorner.

Компания впервые заявила о планах по интеграции в мае после внутреннего сбоя из-за перегрузки сети биткоина. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, команда биржи начала работу над обеспечением вывода первой криптовалюты через Lightning Network.

С начала 2023 года хакеры взломали криптопроекты на $479,4 млн — исследование

С января по июнь 2023 года криптоиндустрия столкнулась как минимум с 395 взломами, в результате потеряв около $479,4 млн. Об этом свидетельствуют данные PeckShield.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года денежный ущерб сократился почти в пять раз.

По информации аналитиков, на текущий момент потери от десяти крупнейших взломов составляют 79% ($378,3 млн) от общей украденной суммы. С большим отрывом «лидируют» DeFi-протокол Euler Labs ($197 млн) и децентрализованный кошелек Atomic Wallet ($65 млн).

Благодаря белым хакерам, компаниям по безопасности и правоохранителям удалось вернуть $226,2 млн.

Самым тяжелым в плане атак стал апрель — за этот месяц злоумышленники похитили $203,3 млн.

В основном под удар хакеров попадали DeFi-протоколы — 98% ($414 млн) от всех взломов в 2023 году. Большая часть атак пришлась на проекты в сети Ethereum, в результате которых потеряно $287 млн.

Три основных направления DeFi-взломов включают логистические ошибки в коде (46%), манипуляции с оракулом (15%) и захват привилегий (14%). 76% злоумышленников использовали флэш-кредиты.