В Украине с 1 сентября вводят новые акцизные марки

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Что известно

«Предыдущий дизайн водяного знака на защищенной бумаге был неизменным с 2003 года. Это привело к появлению значительного количества подделок, о чем свидетельствуют данные, в частности, Службы безопасности Украины. В результате украинский бюджет недополучал миллиарды гривен, а производство марок акцизного налога уменьшилось с 5,3 млрд штук в 2012 году до 2,6 млрд штук в 2022 году», — говорится в сообщении.

Усиление защиты бумажной марки акцизного налога будет обеспечено благодаря изменению графического дизайна, появлению скрытых элементов защиты и голографического защитного элемента со скрытой спектральной меткой.

«Да, для изготовления марки акцизного налога будет использоваться защитная бумага с водяным знаком нового образца. Право на ее изготовление предоставляется Национальному Банку Украины, а право интеллектуальной собственности будет принадлежать исключительно государственному предприятию Полиграфический комбинат Украина. Это исключит возможность изготовления марки кем-либо другим, кроме указанного государственного предприятия.Как на акцизную марку в целом, так и на защитный голографический элемент, право интеллектуальной собственности будет принадлежать исключительно «Полиграфическому комбинату «Украина», — подчеркнули в сообщении.

В то же время, все сертифицированные производители голографической продукции в Украине могут сотрудничать с Полиграфкомбинатом по поставке специальных защитных материалов.

Несмотря на беспрецедентный эффект в предотвращении подделки акцизной марки, удельный вес защитного голографического элемента в стоимости одной марки составляет всего 8 коп. При этом стоимость марки акцизного налога с учетом голограммы останется неизменной — на уровне 35 копеек для алкогольных напитков и 16 коп. для табака.

«Вместо этого, учитывая существенный прирост заказов на новые образцы марок с усиленным уровнем безопасности, в бюджет государства от уплаты акцизного налога поступят десятки миллиардов гривен. Эти средства можно будет дополнительно потратить на усиление наших Сил обороны», — отметили в Полиграфкомбинате.

Также новая марка акцизного налога будет иметь все предусмотренные законодательными и нормативно правовыми актами Украины буквенно-цифровые и кодовые позиционные знаки. Это будет способствовать дальнейшему внедрению электронной системы контроля над обращением марок акцизного налога Track&Trace или других цифровых технологий.