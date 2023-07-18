За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 239 тысяч военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
710 российских оккупантов, 4 танка и 11 БПЛА. Потери врага за 17 июля
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Потери врага
- личного состава — около 239010 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 4119 (+4) ед,
- боевых бронированных машин 8051 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 4542 (+38) ед,
- РСЗО — 689 (+4) ед,
- средства ПВО — 428 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3839 (+11),
- крылатые ракеты — 1273 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27) ед,
- специальная техника — 677 (+0).
Источник: Минфин
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