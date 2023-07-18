Евро подорожал на 4 копейки. Курс НБУ

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Валютный рынок

17 июля НБУ установил официальный курс на уровне 41,04 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

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