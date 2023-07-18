18 июля европейская валюта подорожала на 4 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 41,08 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 4 копейки. Курс НБУ
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
17 июля НБУ установил официальный курс на уровне 41,04 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии