USAID выделит дополнительные $500 миллионов на гуманитарную помощь Украине

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Средства от USAID

«ГСЧС каждый день демонстрирует отвагу и смелость, которыми украинцы известны на весь мир. Но вместе с навыками и смелостью ГСЧС также нуждается в оборудовании, поэтому я рада сегодня объявить о передаче дополнительного оборудования на $2,3 млн, которое поможет спасателям отреагировать во вред, причиненный критической инфраструктуре Украины российскими силами», — сказала она.

Пауэр проинформировала, что предоставляется 6 автоцистерн для поставки чистой питьевой воды для отрезанных от нее общин, а также 450 мощных насосов для отделений ГСЧС на Херсонщине с тем, чтобы помочь преодолеть последствия подрыва Каховской ГЭС.