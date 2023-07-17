Шведский производитель товаров для гигиены Essity, которому принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero, завершил продажу своего бизнеса и окончательно ушел из россии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Шведский производитель товаров для гигиены Essity окончательно ушел из россии
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Продажа активов
Российские активы продали по цене около 1,2 миллиарда шведских крон (около $117 млн).
Негативное влияние сделки на прибыль компания оценивает примерно в 0,5 млрд шведских крон.
«С начала войны россии против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из россии. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после длительного и сложного процесса», — заявил президент и генеральный директор Essity Магнус Грот.
Покупателем российских активов компании явилось местное ООО «Новые технологии» Игоря Шилова.
Источник: Минфин
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