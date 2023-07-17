Курс валют на вечер 17 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 6 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 17 июля Закрытие 17 июля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 41,08/41,48 41,02/41,44 6/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,77−37,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,20, евро — 41,34−41,50 грн.

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