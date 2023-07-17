Банки выдали за время военного положения льготных кредитов на 126 миллиардов

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Сколько выдано кредитов

В целом, с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 66 904 кредита на общую сумму 215,73 млрд грн, из которых 44 988 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 94,9 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 32 082 кредитных договора на общую сумму 126,1 млрд. грн.

Из них 5,13 млрд грн — на инвестиционные цели; 7,72 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,19 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 32,67 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 57,33 млрд грн — на антивоенные цели.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.