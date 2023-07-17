Евробонды Украины подорожали до максимума с начала войны

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Как изменилась стоимость евробондов

По данным Bloomberg, прошлую неделю котировки долларовых еврооблигаций Украины завершили в диапазоне от 28,1% номинала по «коротким» бумагам с погашением в сентябре 2025 года до 25% от номинала по «самым длинным» бумагам с погашением в марте 2035 года.

В среднем котировки украинских ценных бумаг на прошлой неделе выросли на 3,1 процентного пункта.

Кроме того, к новому максимуму с начала полномасштабной войны подорожали и ВВП-варранты Украины — 42,6% от нарицательной стоимости, тогда как неделю назад за них давали 39,3% от номинала и несколько попыток пробить отметку 40% завершились безрезультатно.

По мнению участников рынка, рост прошлой недели мог быть обусловлен положительной реакцией финансовых рынков на итоги саммита НАТО, как несколько недель назад — итогами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне и мятежом Пригожина.