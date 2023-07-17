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17 июля 2023, 16:30 Читати українською

Евробонды Украины подорожали до максимума с начала войны

Стоимость еврооблигаций Украины за прошлую неделю подскочила в среднем сразу на 13% и достигла максимальных значений за период с начала полномасштабной российской агрессии. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость еврооблигаций Украины за прошлую неделю подскочила в среднем сразу на 13% и достигла максимальных значений за период с начала полномасштабной российской агрессии.

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Как изменилась стоимость евробондов

По данным Bloomberg, прошлую неделю котировки долларовых еврооблигаций Украины завершили в диапазоне от 28,1% номинала по «коротким» бумагам с погашением в сентябре 2025 года до 25% от номинала по «самым длинным» бумагам с погашением в марте 2035 года.

В среднем котировки украинских ценных бумаг на прошлой неделе выросли на 3,1 процентного пункта.

Кроме того, к новому максимуму с начала полномасштабной войны подорожали и ВВП-варранты Украины — 42,6% от нарицательной стоимости, тогда как неделю назад за них давали 39,3% от номинала и несколько попыток пробить отметку 40% завершились безрезультатно.

По мнению участников рынка, рост прошлой недели мог быть обусловлен положительной реакцией финансовых рынков на итоги саммита НАТО, как несколько недель назад — итогами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне и мятежом Пригожина.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июля 2023, 17:32
#
Прекрасно , пока за 2 месяца дали +90%
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proffi
proffi
17 июля 2023, 17:34
#
Де купували?
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июля 2023, 17:39
#
Единственный путь на сейчас — это через иностранных брокеров . а единственный куда вы реально выведите — это кипрский офис freedom finance . и то , все это в серой зоне ибо страна у нас такая — финансовый тупик .
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0
AlexZerg
AlexZerg
17 июля 2023, 17:46
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Лучше расскажите какой там минимальный лот при покупке евробондов.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июля 2023, 17:51
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Минимальный ? разный , для одних видов на 100к в номинале , на других на 200к в номинале . т. е. сейчас это на 32 тыс ± , и на 64 тыс ± . проценты не платятся , хотя наша страна обещала 7,75 и 8,95 иностранцам . А на вклад вы понесете аж под 1−2-3% . Так это работает у нас — финансовый тупик . Иностранцам столько , нашим столько .
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 июля 2023, 18:10
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Да и если Украина расплатится, а не объявит дефолт, то процентов будет больше чем сейчас вы купите. Но это будет ясно в начале следующего года. Да и доходы от евробондов не облагаются налогами.
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