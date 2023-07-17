Компания NovaPay перечислила в бюджет 442 миллиона налогов и сборов

Компания NovaPay перечислила в бюджет страны 442 млн грн налогов и сборов. Это на 58% больше, чем за тот же период 2021 года, говорится в сообщении компании.

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Всего за это время NovaPay совершил 165,7 млн переводов. По сравнению с первым полугодием 2021 года это на 12,2% больше. Всего через систему прошло почти 108,1 млрд. грн. переводов, этот показатель на 58,5% больше, чем в первом полугодии довоенного года.

«Мы фиксируем не просто возврат к довоенным показателям, но и рост по сравнению с 2021 годом, — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay. — Бизнес в Украине продолжает работать, держать финансовый тыл и демонстрирует свою способность восстановления и адаптации к новым условиям».

Наиболее популярные услуги

Среди наиболее популярных услуг — внутренние переводы, пополнение и снятие наличных с карты, наложенный платеж, а также существенный рост — по международным переводам.

Их количество составляет 392 тысячи операций, общая сумма — эквивалент 26,3 млн евро. Почти все международные переводы — денежная помощь Всемирной продовольственной программы ООН, выплату которой обеспечивает NovaPay в отделениях Новой почты с 2022 года.

Среди других продуктов, востребованных ныне и запущенных в конце 2022 — начале 2023 года, — Посылка в кредит и Сейф-сервис. Наряду с приемом торговой выручки и другими сервисами, эти услуги помогают ежедневно украинцам и бизнесу.