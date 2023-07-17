Нацбанк возобновил лицензию финансовой компании CreditUP

Обновление лицензии

5 июня к компании была применена мера влияния посредством приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг.

Отмечается, что финкомпания нарушала требования законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований по этическому поведению.

В то же время на сегодняшний день финансовая компания предоставила отчет об устранении указанных нарушений. Итак, регулятор принял решение о возобновлении лицензии.

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Напомним

Национальный банк уже дважды штрафовал ООО «Веллфин» за нарушение требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.