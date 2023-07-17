Национальный банк на основании поданного заявления аннулировал ООО «Адемио» (ЕГРПОУ 39724744) все имеющиеся лицензии. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал все лицензии финкомпании «Адемио»
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Какие лицензии ликвидированы
- на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита;
- на предоставление услуг по финансовому лизингу;
- на предоставление гарантий.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 июля 2023 года.
Источник: Минфин
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