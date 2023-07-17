Аналитик RoboForex: инфляция в Украине опустилась до отметок марта 2022 года

В июне вышли данные о потребительской инфляции от Государственной службы статистики Украины. В годовом измерении она замедлилась до 12,8%, относительно майских значений данный показатель уменьшился на 2,5%. Падение продолжается уже пятый месяц. Более того: по некоторым товарным позициям наблюдается дефляция, что связано с увеличением предложения продуктов питания, улучшением ситуации в энергетике, а также стабильным курсом гривны. Последнее стало возможным благодаря принятым НБУ мерам по борьбе со спекулянтами и масштабной финансовой помощи международных партнеров. Сейчас инфляционные риски сохраняются прежде всего из-за связанной с военным конфликтом неопределенности и возможного дефицита электроэнергии в июле-августе нынешнего года. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика изменений потребительской инфляции в Украине представлена ниже на графике.



Потребительская инфляция, г/г (%). Источник: НБУ

Базовая инфляция снизилась с 15,6% до 13,7%. Замедление инфляции было обусловлено большим предложением продовольствия и горючего, снижением мировых цен на товарных рынках, а также улучшением инфляционных и курсовых ожиданий на фоне устойчивой ситуации на наличном валютном рынке. В то же время замедление инфляции объясняется эффектами «низкой базы» в прошлом году. В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи подъем цен на импортные товары оказался бы более интенсивным.



Потребительская инфляция по группам товаров в июне, г/г (%). Источник: НБУ

Наибольший рост отмечается в гостинично-ресторанном бизнесе (+19,1%), товары и услуги (+16,8%) и продукты питания (+16,5%). На транспорт цены снизились на 1,1%. Учитывая падение доходов госбюджета, потребительская инфляция может возобновить рост. Кабмин собирается вернуть НДС и акцизный сбор на топливо, что может привести к его удорожанию на 20%.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Вероятно, до конца текущего года НБУ все-таки сможет удержать стабильность на валютном рынке. Какие-либо существенные изменения возможны ближе к осени. Важными для рынка также будут итоги переговоров о продлении «зерновой сделки», которые станут известны сегодня.