Бизнес оптимистично оценил перспективы своего экономического развития. Ожидает доллар по 40,43 гривны

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Как изменились ожидания бизнеса

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) вырос до 104,5% по сравнению с 91,2% в I квартале 2023 года. Улучшение оценок произошло у предприятий всех видов экономической деятельности, а также по всем составляющим индекса.

Ожидание бизнеса по макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес прогнозирует стремительный рост объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил 17,3% по сравнению с «минус» 16,7% в I квартале. Рост ожидают предприятия всех направлений и видов экономической деятельности, размеров по количеству работников и большинству областей.

Продолжалось улучшение инфляционных ожиданий: во II квартале 2023 года ожидаемая годовая инфляция составила 15,7% по сравнению с 20,7% в предыдущем квартале. 46,6% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 15,3%.

По мнению 88.4% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия. В то же время несколько ослабло влияние «курсового фактора» и «затрат на производство».

Ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться: среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 40,43 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 42,18 грн/долл. США). 44.3% респондентов (по сравнению с 19,7% в I квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40,00 грн/долл. США.