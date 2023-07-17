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17 июля 2023, 12:22 Читати українською

В Украине отдельно от власти будут контролировать расходы на восстановление

Европейский союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

Европейский союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины.

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Что известно

Его разработкой будет заниматься общественная организация «Технологии прогресса» (руководитель — бывший гендиректор ГП «Прозорро» Василий Задворный, учредители — юрист Игнат Забродский и депутат Киевсовета Максим Нефедов).

За аналитическую составляющую ответят Центр экономической стратегии (директор — Глеб Вышлинский) и Институт экономических и политических исследований (председатель правления — Игорь Бураковский).

Цель проекта — построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
17 июля 2023, 12:26
#
Іще одні нахлібники і паразити
+
0
AllexL
AllexL
17 июля 2023, 13:29
#
Хто саме? Чий хліб вони їстимуть? Ваш?
+
+15
Leroy Jenkins
Leroy Jenkins
17 июля 2023, 13:30
#
Це ж не з ваших грошей робиться (а за міжнародним грантом). Чи ви за свої доходи боїтесь?
+
0
mantis05
mantis05
17 июля 2023, 13:38
#
То ты еще не в курсе, что у нас 10 миллионов пенсов. Вот то да, нахлебники
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