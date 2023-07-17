Европейский союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.
В Украине отдельно от власти будут контролировать расходы на восстановление
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Что известно
Его разработкой будет заниматься общественная организация «Технологии прогресса» (руководитель — бывший гендиректор ГП «Прозорро» Василий Задворный, учредители — юрист Игнат Забродский и депутат Киевсовета Максим Нефедов).
За аналитическую составляющую ответят Центр экономической стратегии (директор — Глеб Вышлинский) и Институт экономических и политических исследований (председатель правления — Игорь Бураковский).
Цель проекта — построить систему независимого от правительства мониторинга расходов бюджетных и донорских средств.
Источник: Минфин
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