В Украине отдельно от власти будут контролировать расходы на восстановление

Европейский союз профинансирует разработку и работу онлайн-портала Big Recovery Portal для контроля расходов по восстановлению Украины. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

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Что известно

Его разработкой будет заниматься общественная организация «Технологии прогресса» (руководитель — бывший гендиректор ГП «Прозорро» Василий Задворный, учредители — юрист Игнат Забродский и депутат Киевсовета Максим Нефедов).

За аналитическую составляющую ответят Центр экономической стратегии (директор — Глеб Вышлинский) и Институт экономических и политических исследований (председатель правления — Игорь Бураковский).