Канада запустит новую программу для украинских беженцев

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«Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку и спасение семьям, разделенным этим конфликтом, в частности, через эту программу воссоединения семей, которая поможет украинским семьям оставаться вместе, пока они строят свою жизнь в новых общинах в Канаде», — подчеркнул Фрейзер.

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в Канаде.

В правительстве добавили, что больше деталей будут обнародованы ближе к запуску программы 23 октября 2023 года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение одного года.

Напомним

С момента своего запуска в марте 2022 года за CUAET временное убежище получили более 166 тысяч украинцев.