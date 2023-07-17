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17 июля 2023, 10:47 Читати українською

Канада запустит новую программу для украинских беженцев

Федеральное правительство Канады объявило о новой иммиграционной программе для украинских беженцев, которая позволит находящимся в Канаде с семьей получить статус постоянного резидента. Об этом заявил министр по вопросам иммиграции Шон Фрейзер, пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на CBC News.

Федеральное правительство Канады объявило о новой иммиграционной программе для украинских беженцев, которая позволит находящимся в Канаде с семьей получить статус постоянного резидента.

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«Мы продолжаем оказывать непоколебимую поддержку и спасение семьям, разделенным этим конфликтом, в частности, через эту программу воссоединения семей, которая поможет украинским семьям оставаться вместе, пока они строят свою жизнь в новых общинах в Канаде», — подчеркнул Фрейзер.

Право на участие в программе будут иметь украинцы, проживающие в Канаде с временным статусом и имеющие одного или более членов семьи в Канаде.

В правительстве добавили, что больше деталей будут обнародованы ближе к запуску программы 23 октября 2023 года. Программа будет бесплатной и будет действовать в течение одного года.

Напомним

С момента своего запуска в марте 2022 года за CUAET временное убежище получили более 166 тысяч украинцев.

Источник: Минфин
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