Золото и серебро дорожает, а рост экономики Китая продолжает замедляться: что нужно знать утром

Американские акции завершили неделю ростом

S&P 500 прибавил 2,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,3%, а индекс Dow Jones — 2,3%.

Большая часть позитивных настроений на прошлой неделе была поддержана ключевыми данными по инфляции, которые указывали на ее замедление.

Внимание инвесторов также привлекли квартальные финансовые результаты крупных американских банков, таких как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup. Первые два сообщили о значительном скачке чистого процентного дохода из-за более высоких процентных ставок, в то время как Citigroup отчитался о снижении прибыли.

Между тем, руководители JPMorgan и Wells Fargo отметили, что экономика США продолжает оставаться устойчивой, но будущая неопределенность сохраняется.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю ростом

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на прошлой неделе на 5,6%, японский Nikkei прибавил 0,1%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 4%, сингапурский STI увеличился на 3,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 1,3% и 5,7% соответственно.

На прошлой неделе инвесторы в Азии также с оптимизмом встретили новые признаки, указывающие замедление инфляции в США. В понедельник рынки Азии снижаются из-за свежих экономических данных из Китая.

Экономика Китая растет медленнее ожиданий

По данным Национального бюро статистики Китая, ВВП страны увеличился на 6,3% во втором квартале 2023 года по сравнению с ростом на 4,5% в январе-марте. Тем не менее темпы роста оказались значительно ниже прогнозируемых экономистами 7,3%.

Экономика Китая росла хуже ожиданий во втором квартале из-за снижающегося внутреннего и внешнего спроса. Эффект низкой базы после пандемии COVID-19 ослабевает, а у китайских политиков появляются стимулы для поддержки экономической активности в стране, замечает Reuters.

Кроме этого, уровень безработицы среди китайской молодежи в июне составил 21,3%, что является новым рекордным значением.

Перед китайскими властями стоит непростая задача — пытаться сохранить темпы восстановления экономики и при этом сдержать рост безработицы, поскольку любое агрессивное стимулирование может усилить долговые риски и структурные проблемы, считают эксперты.

Золото и серебро растут на фоне слабого доллара

Спотовая цена золота на прошлой неделе выросла на 1,7% до $1960,1 за унцию, продемонстрировав лучшую динамику с апреля 2023 года.

В том же периоде биржевая стоимость серебра увеличилась на 8,3% до $25,01 за унцию — максимум с 10 мая этого года.

Все из-за снижения индекса доллара США, который упал более чем на 2% на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня с апреля 2022 года. Слабый доллар делает приобретение золота и серебра, цены которых рассчитываются в долларах, более привлекательным.

Между тем, ряд аналитиков считает, что цены на золото могут подняться ближе к отметке в $2000 за унцию, если ФРС подтвердит, что июльское повышение процентной ставки будет последним.