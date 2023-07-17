За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 238,3 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
620 российских оккупантов, 8 танков и 8 БПЛА. Потери врага за 16 июля
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 238300 (+620) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks — 4115 (+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8034 (+8) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 4504 (+23) ед,
- РСЗО / MLRS — 685 (+4) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 428 (+3) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 3828 (+8),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1273 (+0),
- корабли /катера/warships/boats — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7059 (+15) ед,
- специальная техника / special equipment — 677 (+11).
Источник: Минфин
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