Министр финансов США Джанет Йеллен: Помощь Украине — лучший стимул для мировой экономики

Удвоение поддержки пострадавшей от войны Украине является «единственным лучшим» способом помочь мировой экономике. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии, передает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

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Поддержка Украины

Йеллен сказала, что «ключевым приоритетом» является «удвоение нашей поддержки Украины» в ее защите от россии.

После визита в Киев в феврале Йеллен заявила, что своими глазами увидела «огромную разницу», которую оказывает иностранная помощь как гражданским, так и украинским военным.

«Прекращение этой войны — это прежде всего моральный императив, — сказала Йеллен журналистам в Гандинагаре. «Но это то самое лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики», — добавила она.

Вторжение россии в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, вызвав резкий рост цен на продукты питания и топливо.

Соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, истекает в понедельник, если россия не согласится его возобновить.

«Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины», — сказала Йеллен.

«Помогая поддерживать экономику и работу правительства, мы оказываем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет».

Она добавила, что одной из «ключевых целей» Вашингтона является «борьба с попытками россии избежать наших санкций».

Йеллен также заявила, что будет «отстаивать идею о том, что существует компромисс» между поддержкой Украины и поддержкой Глобального Юга.

Напомним

Страны «Группы семи» на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о «гарантиях безопасности» для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры гарантий безопасности, а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны впоследствии.