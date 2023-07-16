За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 237680 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
500 российских оккупантов, 5 танков и 13 БПЛА. Потери врага за 15 июля
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 237680 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 4107 (+5) ед,
- боевых бронированных машин 8026 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 4481 (+18) ед,
- РСЗО — 681 (+1) ед,
- средства ПВО — 425 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13),
- крылатые ракеты — 1273 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8) ед,
- специальная техника — 666 (+2).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии