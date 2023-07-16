Украинцы и россияне остаются в топ-5 искателей убежища в Грузии

Среди людей, попросивших убежища в Грузии в этом году, самую многочисленную группу составляют граждане Украины, россияне в топ-5. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии, пишет «Европейская правда».

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Убежище в Грузии

За первую половину 2023 года в Грузии попросили убежище 515 человек.

Среди них самой многочисленной группой являются украинцы — 104 человека, следующие — граждане Ирана и Турции, на четвертом месте — граждане россии (49 человек), на пятом — граждане Индии (17 человек).

За предыдущий год об убежище в Грузии попросили 1473 человека.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане россии составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; украинцы оказались на третьем месте

По данным проводимого весной соцопроса, 79% грузин выступают за то, чтобы для граждан россии отменили безвизовый режим, но правящая партия не поддерживает такой шаг.