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16 июля 2023, 10:14 Читати українською

В «Дие» можно будет получить четыре новых вида соцпомощи

В «Дие"планируется запуск сервиса по предоставлению новых видов социальной помощи, связанных с детьми. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В «Дии
Фото: visitukraine.today

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Виды соцпомощи

  • Помощь при усыновлении ребенка;
  • На детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;
  • На детей, получивших тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
  • Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • На детей одиноким матерям.

В Минсоцполитики отметили, что для тестирования приглашаются граждане, имеющие право на получение одного из этих пособий, но еще не обращались в органы социальной защиты населения по ее назначению.

Данные лиц можно вносить в анкету .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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