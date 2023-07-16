В «Дие"планируется запуск сервиса по предоставлению новых видов социальной помощи, связанных с детьми. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
В «Дие» можно будет получить четыре новых вида соцпомощи
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Виды соцпомощи
- Помощь при усыновлении ребенка;
- На детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;
- На детей, получивших тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;
- Лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- На детей одиноким матерям.
В Минсоцполитики отметили, что для тестирования приглашаются граждане, имеющие право на получение одного из этих пособий, но еще не обращались в органы социальной защиты населения по ее назначению.
Данные лиц можно вносить в анкету .
Источник: Минфин
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