Республика Корея в этом году увеличит помощь Украине до $150 млн. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, пишет «Укринформ».
Южная Корея увеличит помощь Украине до $150 миллионов
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Помощь Кореи
«Правительство Республики Корея в прошлом году выделило $100 млн в поддержку Украины. В этом году эта поддержка будет составлять $150 млн», — сказал Юн.
Он добавил, что Корея также рассмотрит возможность предоставления Всемирным банком $10 млн в поддержку Украины.
Президент Кореи проинформировал, что во время переговоров с Владимиром Зеленским много внимания уделялось послевоенному восстановлению Украины и сотрудничеству в этой сфере.
В частности, Корея планирует выделять средства на восстановление инфраструктуры, помощь предпринимательству, восстановление системы образования.
Напомним
15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он посетил Бучу, Ирпень, а также почтил память погибших на войне украинских военнослужащих.
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