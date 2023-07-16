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16 июля 2023, 9:05 Читати українською

Южная Корея увеличит помощь Украине до $150 миллионов

Республика Корея в этом году увеличит помощь Украине до $150 млн. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, пишет «Укринформ».

Республика Корея в этом году увеличит помощь Украине до $150 млн.
Фото: president.gov.ua

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Помощь Кореи

«Правительство Республики Корея в прошлом году выделило $100 млн в поддержку Украины. В этом году эта поддержка будет составлять $150 млн», — сказал Юн.

Он добавил, что Корея также рассмотрит возможность предоставления Всемирным банком $10 млн в поддержку Украины.

Президент Кореи проинформировал, что во время переговоров с Владимиром Зеленским много внимания уделялось послевоенному восстановлению Украины и сотрудничеству в этой сфере.

В частности, Корея планирует выделять средства на восстановление инфраструктуры, помощь предпринимательству, восстановление системы образования.

Напомним

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он посетил Бучу, Ирпень, а также почтил память погибших на войне украинских военнослужащих.

Источник: Минфин
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