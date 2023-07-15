За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 237180 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов, 5 танков и 24 БПЛА. Потери врага за 14 июля
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Потери врага
- личного состава — около 237180 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4102 (+5) ед,
- боевых бронированных машин 8019 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4463 (+14) ед,
- РСЗО — 680 (+0) ед,
- средства ПВО — 425 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3807 (+24),
- крылатые ракеты — 1273 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7036 (+17) ед,
- специальная техника — 664 (+2).
Источник: Минфин
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