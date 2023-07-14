К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
|
Открытие 14 июля
|
Закрытие 14 июля
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
40,99/41,39
|
41,11/41,52
|
12/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,15−37,20, евро — 41,21−41,50 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии