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14 июля 2023, 15:52 Читати українською

В июне ухудшились индексы потребительских настроений украинцев по всем индикаторам — исследование

В июне 2023 г. зафиксировано падение всех составляющих индикатора потребительских настроений украинцев — от личного материального положения до состояния экономики страны, от оценок текущей ситуации до ожиданий на будущее. Об этом сообщает исследовательское агентство Info Sapiens.

В июне 2023 г.
Фото: freepik.com

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По данным аналитиков, в июне 2023 года прослеживалась более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на данный момент, так и будущего.

Индекс потребительских настроений

По данным исследования, Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 9,5 пункта и составил 82,5 п. Уменьшились все составляющие индикатора.

Индекс текущего положения

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 52,3, что на 6,1 п. ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения (х1) составил 47,3, что на 3,1 п. ниже показателя в мае;
  • индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 9 п. и установился на отметке 57,3 п.

Индекс экономических ожиданий

Индекс экономических ожиданий в июне снизился на 11,8 п. и составляет 102,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 96,4 п., что на 11,2 п. ниже уровня этого показателя в мае;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 14,1 п. и составляет 87,3 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 10,2 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 124,1 п.

Индекс динамики безработицы и инфляционных ожиданий

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 9,1 п. и составляет 129,9 п.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 8,3 п. и составляет 182,3 п.

Ожидание курса гривны

Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 138,6 п.

Исследование

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Структура выборка соответствует структуре населения по таким параметрам, как пол, возраст, размер населенного пункта и регион в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины перед полномасштабным вторжением россии 24 февраля 2022 г.

Исследование «Потребительские настроения» не проводится в А Р Крым, г. Севастополь, а также на других временно оккупированных россией территориях Украины, где украинские операторы не предоставляют услуги мобильной телефонной связи.

Источник: Минфин
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